На Венере обнаружены признаки жизни

Астрономы обнаружили на Венере фосфин. На Земле это вещество производится только живыми организмами. У специалистов пока нет никакого объяснения этому факту. Но, может быть, вторая планета обитаема?

Открытие, вызвавшее в интернете настоящую бурю обсуждений, описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Фосфин (PH 3 ) – вещество, состоящее из атомов фосфора и водорода, которое не встречается в неживой природе (по крайней мере, на Земле). Зато его выделяют некоторые микробы, живущие в бескислородных условиях.

"Когда мы обнаружили в спектре Венеры первые свидетельства присутствия фосфина, то испытали настоящий шок!" – признаётся первый автор статьи Джейн Гривз (Jane Greaves) из Университета Кардиффа в Великобритании.

Открытие было сделано благодаря телескопу Джеймса Клерка Максвелла (JCMT). Чтобы проверить удивительный результат, учёные обратились к более чувствительному инструменту ALMA. Оба набора данных показали присутствие фосфина. Достоверность обнаружения его спектральной линии достигала 15 сигм, а между тем для признания открытия достаточно всего лишь пяти сигм.

Изображение Венеры, полученное с помощью радиотелескопа ALMA. Иллюстрация ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Greaves et al.

Правда, фосфина в облаках Венеры не так много: всего двадцать молекул из миллиарда являются молекулами этого газа. Но и такое количество трудно объяснить, не привлекая гипотезу о живых организмах.

Авторы рассмотрели всевозможные пути синтеза фосфина. Они оценивали возможный вклад молний, метеоритов, солнечного ветра, эрозии минералов с поверхности планеты и так далее. Но все эти механизмы вместе взятые давали в десять тысяч раз меньше PH 3 , чем показывали наблюдения.

Зато гипотеза об обитаемости облаков Венеры прекрасно объясняет полученные цифры. По оценке исследователей, всего 10% выделяющих фосфин земных микробов могли бы обеспечить наблюдаемые концентрации газа.

Отметим, что предположение о наличии жизни в венерианских облаках высказывается не впервые. Температура облачного слоя – около 30 градусов по Цельсию (разительный контраст с раскалённой поверхностью планеты), а ещё там вполне земное атмосферное давление. По этим параметрам облака Венеры – самое похожее на Землю место в Солнечной системе.

Однако есть одно просто-таки огромное "но". Эти облака состоят из серной кислоты. Некоторые земные микробы выдерживают концентрацию этого разрушительного для биологического материала вещества до 5%, но в облаках Венеры она достигает 90%. Даже если бы речь не шла о внеземной жизни, открытие организмов, способных выживать в таких условиях, само по себе стало бы сенсацией.

Можно ли уже сейчас сказать наверняка, что облака Венеры обитаемы? Нет. Если мы не знаем никаких механизмов, благодаря которым фосфин мог быть произведён без участия микробов, это не значит, что их не существует. Химические процессы, происходящие в облаках второй планеты, нужно тщательно изучить, и не только в телескопы.

Окончательным доказательством обитаемости Венеры может быть только увиденная в микроскоп внеземная бактерия, для чего как минимум нужно доставить образцы на Землю.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали, как на Венере был обнаружен озоновый слой. Писали мы и о том, что поверхность Венеры могла быть обитаемой в далёком прошлом.