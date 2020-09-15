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Изучение Венеры 1 час назад

15 сентября 2020 02:14

НАСА: обнаружение фосфина на Венере – важнейшее событие


EPA

Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры важным элементом за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.

"Это является важным элементом создания убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни, – заявил глава НАСА в Twitter. – Пришло время уделить Венере первостепенное внимание".

В облаках Венеры был обнаружен газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Результат исследований опубликован в журнале Nature.

Фосфин – бесцветный и очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В мире космических исследований фосфин считается указателем на присутствие неких живых существ.

Как заявила руководитель научной группы, открытие может означать, что "какой-то очень крепкий организм пережил парниковый эффект и эволюционировал". При этом не исключено, что астрономы просто столкнулись с неизвестным экзотическим химическим процессом.

Авторы открытия подчеркивают, что обнаружение фосфина на Венере не является стопроцентным доказательством наличия там жизни, но другого объяснения его появлению ученые пока не видят.

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