НАСА: обнаружение фосфина на Венере – важнейшее событие

Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры важным элементом за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.

"Это является важным элементом создания убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни, – заявил глава НАСА в Twitter. – Пришло время уделить Венере первостепенное внимание".

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 14, 2020

В облаках Венеры был обнаружен газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Результат исследований опубликован в журнале Nature.

Фосфин – бесцветный и очень ядовитый газ. На Земле он производится анаэробными, то есть не требующими наличия кислорода, микроорганизмами. В мире космических исследований фосфин считается указателем на присутствие неких живых существ.

Как заявила руководитель научной группы, открытие может означать, что "какой-то очень крепкий организм пережил парниковый эффект и эволюционировал". При этом не исключено, что астрономы просто столкнулись с неизвестным экзотическим химическим процессом.

Авторы открытия подчеркивают, что обнаружение фосфина на Венере не является стопроцентным доказательством наличия там жизни, но другого объяснения его появлению ученые пока не видят.