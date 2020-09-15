Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока-2"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил против блокировки "Северного потока-2".

По его мнению, нет никакой связи между этим проектом и ситуацией с Алексеем Навальным, передает РИА Новости.

"В этом конкретном случае речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос", – заявил он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока-2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Однако некоторые немецкие политики предлагают закрыть этот проект.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят рисков блокировки строительства газопровода. По его словам, призывы остановить проект – это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.

Немецкие врачи пришли к выводу, что Алексей Навальный, который проходит лечение в клинике "Шарите", был отравлен "Новичком". Это не подтверждается данными из двух российских лабораторий: ядов в крови и моче Навального найдено не было.

На прошлой неделе Навальному стало лучше, он пришел в себя, его отключили от ИВЛ. Сегодня в его Instagram появилась первая фотография после выходы из комы.