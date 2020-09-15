Российские истребители перехватили американский дальний бомбардировщик

Истребители Су-35С и МиГ-31 перехватили американский дальний бомбардировщик B-1B Lancer. Как уточнили военные, самолет ВВС США был замечен над Беринговым морем, после чего ему навстречу вылетели российские боевые машины, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипажи истребителей опознали бомбардировщик и сопровождали его до тех пор, пока он находился в воздушном пространстве над Беринговым и Охотским морями.

B-1B Lancer – многоцелевой дальний бомбардировщик ВВС США. Радиус его действия значится как "межконтинентальный". Каждый самолет способен нести до 34 тонн управляемых и неуправляемых бомб или 24 высокоточных ракеты AGM-128 JASSM.

Предельная скорость полета самолета – около 1400 километров в час. Всего на вооружении американской армии стоят 62 бомбардировщика. Стоимость каждого B-1B оценивается в 317 миллионов долларов.