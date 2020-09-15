Кира Прошутинская: "Я сама разрушила свою вторую семью"

Культовые программы "Взгляд", "Времечко", "Пресс-клуб", "Сто вопросов взрослому", "Акуна матата" – телевидение, которое создала легендарный продюсер и телеведущая Кира Прошутинская, сформировало мышление нескольких поколений зрителей.

Сегодня она ведет программу "Интервью", герои которой делятся с ней своими жизненными историями. Но о самой Кире Прошутинской мало что известно. Последнее интервью она давала еще Эльдару Рязанову. И вот, впервые за много лет, в эфире канала Россия 1 знаменитая ведущая откровенно рассказала о своей юности, о трех браках, о страшной болезни, с которой справилась, и о людях, с которыми свела ее жизнь.

Сегодня у Киры Прошутинской юбилей. Она прекрасно выглядит. Вернулась к работе после болезни и построила свой дом. Но очередной рубеж встречает с грустью: "Невеселый это праздник, – говорит она. – Потому что возраст-то убедительный, а душа-то понимает, что она не соответствует этому возрасту. И поэтому ты живешь в диссонансе с этим".

Она хотела быть актрисой, но окончила журфак МГУ. Там, в студенческом театре, Марк Захаров назначил ее на все роли. Он говорил: "У вас потрясающе подвижная нервная система, Кира", – вспоминает ведущая. – Но моя подвижная нервная система меня как-то подвела. И потом он постепенно снимал меня со всех ролей". Потом она играла у Петра Фоменко, он предлагал прийти в его студию при Театре на Таганке, но… ее не отпустила мама. А уже на втором курсе Кира Прошутинская попала в Молодежную редакцию Центрального телевидения и стала вести "Клуб искателей", куда однажды привела свою школьную подругу Аллу Пугачеву.

В 19 лет Кира вышла замуж за студента старших курсов, а в 23 родила своего единственного сына Андрея. Этот брак продлился семь лет. Вторым ее мужем стал дипломат Леонид Петрович Сапрыкин, который на четыре года увез Прошутинскую в Африку, в Мали. Там она работала завклубом и считала дни до отъезда в Москву, где для нее держали место на телевидении. "Лучше человека в моей жизни не было. Более доброго, более хорошего, – вспоминает продюсер". Но через семь лет они расстались: вмешалась огромная любовь ее жизни – Анатолий Григорьевич Малкин, талантливый режиссер, которого на тот момент никуда не принимали. И она ушла, разрушив свою вторую семью.

Вместе они создали свою телекомпанию и мечтали о своем собственном канале. Они – авторы 130 телепрограмм. В титрах выпусков легендарной программы "Взгляд" их фамилии рядом. Они придумали эту передачу, пригласили ведущих. "Владик был самый удобный, самый податливый, самый приятный, – вспоминает Прошутинская о Листьеве. – Но мы не думали, что это человек такого масштаба. Это наша с Толей одна из немногих таких ошибок, когда мы недооценили. Для меня было приятным удивлением, когда в каком-то интервью он назвал нас с Толей в числе трех-четырех человек, которых считал своими духовными родителями".

Своей любимой работой Прошутинская называет "Авторское телевидение": "Там все была сделано на эмоциях, на стрессе и на ощущении того, что мы не знали, что будет завтра. У нас не было ни одной профессиональной камеры, все снималось любительски. Это была уникальная организация, о которой, в общем, все сейчас все равно тоскуют и вспоминают".

Через 28 лет рухнул и третий брак Прошутинской, несмотря на то, что это была "любовь, замешенная на работе, и взаимное уважение". Врачи поставили Кире Прошутинской страшный диагноз – рак. Она пережила восемь операций, но ее брак этого испытания не пережил. "Духовно и душевно мы были очень близки. Но случилось так, что не выдержал человек моей болезни", – говорит телеведущая.

Какую тайну открыла Прошутинская о звезде советского телевидения Валентине Леонтьевой и ее сыне? Что говорят о ней самой Якубович и Познер? Кого она привела на телевидение и сделала звездой? Почему мама не пустила ее в актрисы? Ответы – в программе "Судьба человека".