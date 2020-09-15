"Ленивый" кишечник: к чему приводит и как помочь ему?

По статистике, у многих людей старше 50 лет возникают проблемы с работой кишечника. Кто-то пытается их решить самостоятельно и прибегает к помощи лекарств, но со временем кишечник привыкает ко всем "нововведениям" и снова перестает работать. В чем причина проблем с кишечником, и как помочь своему организму? Для этого существует масса простых и доступных способов. О них в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал врач-колопроктолог Александр Кочатков.

По словам доктора, практически каждый пятый человек имеет те или иные проблемы с кишечником. Для прохождения пищевого комка по кишечнику важна перистальтическая волна – сокращение мышечной оболочки стенки кишки. Если сокращение становится несинхронным или слабым, то резко замедляется прохождение пищи.

Существуют различные причины нарушения работы кишечника: недостаток клетчатки в рационе, большое количество углеводов в пище, хронические заболевания кишечника, малоподвижный образ жизни, прием некоторых лекарственных препаратов.

"Ленивый" кишечник – это не опасно, но и не очень хорошо. В результате нарушается микрофлора, а она – залог здоровья и долголетия. Помимо всего прочего, длительное нарушение работы кишечника и малоподвижный образ жизни являются рисками развития онкологических заболеваний кишечника. А рак толстой кишки на сегодняшний день вышел на первое место среди всех онкологических заболеваний. Чтобы предотвратить развитие этого опасного заболевания, после 40 лет необходимо раз в три года делать колоноскопию.