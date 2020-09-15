Бакаев нужен Каррере? АЕК интересуется хавбеком "Спартака"

Ведущий полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев может продолжить свою карьеру за границей. Греческий клуб АЕК, главным тренером которого работает итальянский специалист Массимо Каррера, готов пригласить хавбека. Правда, инсайдеры считают, что трансфер будет слишком дорогим для афинян.

В подписании Бакаева заинтересован лично Каррера, который работал в "Спартаке" и привел команду к последнему по времени титулу чемпионов России, сообщает греческий портал Sportime. При этом источники к клубе говорят, что у руководства АЕК есть понимание, что это будет сложный и достаточно дорогой трансфер, поскольку футболист является игроком основы "красно-белых".