Несколько взрывов произошло на горящем складе боеприпасов в Чехии

Чешская полиция перекрыла дороги, ведущие в город Билина на западе страны, где во вторник днем вспыхнул пожар на складе боеприпасов с истекшим сроком годности. Очевидцы сняли на видео несколько взрывов в арендованных стражами порядка помещениях.

Служители закона эвакуировали всех находившихся в радиусе 500 метров людей и перекрыли ведущие в Билину дороги. Информации о пострадавших не поступало. К месту выдвинулась бронированная пожарная машина на гусеничной основе, пока спасатели проливают водой находящиеся поблизости строения.

Сколько тонн просроченных боеприпасов хранится на складе, не уточняется, но полицейские уточняют, что жителям окрестных домов ничего не угрожает.