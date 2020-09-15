СК завершил дело владельца сгоревшей "Зимней вишни"

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского.

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, он обвиняется по статье о даче взятки в особо крупном размере начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Она возглавляла банду, в которую входили также ее сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

По данным следствия, Вишневский заплатил им 7 миллионов рублей. Это позволило ему провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство. Кроме того, был нарушен утвержденный проект, в частности, в ТЦ не была установлена автоматическая система пожаротушения. Затем заместитель инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования здания, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах.

Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в марте 2018-го.

После пожара Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте этого года его экстрадировали из Польши в Россию. Свою вину Вишневский он не признает.

Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей было направлено в суд ранее.

Страшный пожар в "Зимней вишне" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них — дети.