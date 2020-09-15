Путин открыл два медцентра, построенных Минобороны

Президент России 15 сентября по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия двух новых медцентров, которые были построены силами Минобороны в Псковской области. Сотрудники этих центров проходят подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова, доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что продолжается строительство монофункциональных медицинских центров в Североморске (Мурманская область) и Кызыле (Тува).

Многофункциональные медцентры, построенные по поручению президента РФ специалистами военно-строительного комплекса Минобороны, оснащены самым современным оборудованием и техникой.

В Пскове они рассчитаны на 200 мест, в Великих Луках – на 100 мест. Шойгу сообщил, что уже сегодня они будут переданы местным властям.

Строительство многофункционального медцентра на 200 мест в Кызыле планируется завершить до конца сентября. Он будет оснащен стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований и возводится с учетом сейсмической активности и климатических особенностей этого региона.

Затем в этом городе начнется строительство многопрофильной поликлиники.

В столице Северного флота Североморске ведется строительство многофункционального медцентра на 100 мест. Там, как сказал Шойгу, предусмотрено специализированное отделение радиологии.

Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией Минобороны уже построило 20 медицинских центров, еще четыре будут сданы в сентябре.

Трансляцию церемонии открытия медцентров вел телеканал "Россия 24".