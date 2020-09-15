Осиротевшим после ЧП в сливной яме девочкам выбрали опекуна

Опекуном двух девочек, чьи родители погибли во время ЧП сливной яме в Новоусманском районе, станет родная бабушка. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу районной администрации.



"Решение выбрать в качестве опекуна бабушку приняли единогласно на семейном совете. Таково было пожелание старшей девочки, что стало ключевым фактором. Работники социальных службы будут на регулярной основе навещать семью и в случае необходимости оказывать всяческую поддержку", – заявил глава района Дмитрий Маслов.



Сотрудники отдела опеки помогли женщине подготовить все необходимые документы, в том числе медицинские справки. Кроме того, специалисты обследовали будущие условия проживания девочек и признали их хорошими.



По указу губернатор Воронежской области Александра Гусева, бабушке помогут оформить единовременную материальную помощь. В Департамент соцзащиты будет передан пакет документов. Выплата будет произведена из резервного фонда региона. Точная сумма станет известна после оформления всех бумаг.



Напомним, две девочки – одной из которых 11 месяцев, а вторая только пошла в первый класс – остались сиротами 23 августа. В сливной яме поселка совхоза "Воронежский" погибли их родители, две сестры – 2 и 8 лет, а также их 23-летний сосед. Из септика успели вытащить только отца 52-летнего парня. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако мужчина быстро пошел на поправку.



Как полагают следователи, что 2-летняя девочка наступила на крышку люка, которая в результате перевернулась. Первой на спасение ребенка бросилась мать, затем в яму прыгнул отец и сестра малышки. Никто из них наверх уж не поднялся. Затем на крики соседей поспешили сын и муж и.о. главы поселка Людмилы Савченко.