Адвокаты дьявола: у защитников по делу Михаила Ефремова возникли проблемы из-за языка

Язык до скамьи подсудимых доведет: бывшие клиенты Эльмана Пашаева в ярости! Всему виной пресс-конференция, на которой скандальный адвокат пытался очистить свое имя. Разговор с журналистами пошел не по плану. А тут еще в адвокатскую палату внесли представление о лишении статуса.

- Это конкретный аферист, мошенник!

Ольга Лейбманн называет себя пострадавшей от действий адвоката Эльмана Пашаева. От того пресс-конференция, которую он устроил накануне, вызвала у нее такой сильный гнев. Ведь Пашаев, которого в махинациях обвиняет уже с десяток человек, заявляет, что ни в чем не виноват – все его проблемы устроили мстительные конкуренты.

"У меня просто волосы дыбом встают, насколько много лжи, через каждое слово! Ты просто не знаешь, тебе то ли смеяться, то ли плакать, потому что этот человек вообще уже не понимает, что он несет. Он просто говорит, говорит, говорит. Что он говорит? Отвечает ли он за свои слова или нет?" – задает вопросы Ольга Лейбманн.

Например, Ольгу Лейбманн, которая когда-то нанимала Пашаева для защиты своей подруги, адвокат накануне обвинил в совсем уж нелицеприятном.

"Ольга оказывает определенные услуги", – отрекомендовал адвокат девушку.

"То есть я проститутка?!" – уточнила у Пашаева Лейбманн.

"Упаси, Боже. Я такого не говорил!" – тут же пошел на попутную адвокат Эльман Пашаев.

Еще один человек, которого Пашаев обвинил в своих проблемах – юрист Павел Дашевский. Накануне адвокат заявил, что благородно защищал от Дашевского свою знакомую – бизнесвумен Светлану Тверскую.

"Сколько людей он кидал-перекидал. Только женщин он кидает. Когда я судился, четверых женщин он кидал, этот Павел Дашевский", – рассказывает Пашаев.

Но все оказалось прозаичней. Из-за Дашевского Пашаев получил свою первую и пока единственную судимость. Несколько лет назад адвокат якобы требовал у Дашевского несуществующий долг в 170 тысяч долларов.

"Я приехал. Он собрал каких-то, простите, маргиналов. И вот эти маргиналы на своем каком-то рыночном языке пытались что-то объяснить и пытаясь построить какой-то шантаж", – свой взгляд на ситуацию представляет юрист Павел Дашевский.

Дашевский вел запись разговора. И как он уверяет, именно благодаря этому Пашаева удалось посадить. Впрочем, тот вскоре вышел. И в 2020 году в четвертый раз получив статус адвоката, стал защищать актера Михаила Ефремова. С делом актера Пашаев и связал все возникшие проблемы, а именно заявления бывших клиентов, которые обвиняют адвоката в махинациях и обмане. По мнению звездного защитника, за этой атакой, якобы, стоит его экс-помощница Анна Бутырина, которая в деле подсудимого Ефремова работала с представителем потерпевших – Александром Добровинским.

"Бутырина в переписке пишет: найдите мне в МВД человека, чтобы привлечь Пашаева к ответственности. Ей говорят – это дорого, 40 тысяч долларов. Естественно, ей эти деньги дали", – подозревает адвокат Пашаев.

Сегодня Анна Бутырина в интервью нашей съемочной группе назвала слова Пашаева бредом. Она заявила, что Эльман якобы нередко пользуется сомнительными методами.

"В то время, когда я с ним работала, он достаточно часто использовал компрометирующую переписку для шантажа. Причем данную перемотку он готовил сам. Записывал номер телефона под именем своего конкурента и с этого номера присылал готовый текст. А в ответ с его же номера телефона пересылался нужный ответ", – рассказала по телефону о методах "работы" Пашаева адвокат пострадавших в деле Михаила Ефремова Анна Бутырина.

Впрочем, Эльмана Пашаева, похоже, все большее количество недовольных его словами людей не смущает. По крайней мере, накануне он дал себе новую лестную оценку, как профессиональному юристу.

"Вы знаете, почему меня называют адвокат дьявола?! Чем я занимаюсь – это манипуляции. Адвокат – это манипулятор хороший", – поделился профессиональными тайнами Эльман Пашаев.

Пока его манипуляции довели Михаила Ефремова до СИЗО №5 "Водник". Актер сидит в четырехместной камере. С ним – еще два человека, обвиняемые в наркоторговле и злоупотреблении должностными полномочиями. Играют в шашки и шахматы, смотрят футбол. Накануне артиста вновь навещали правозащитники. Говорят, у Ефремова в первые дни была депрессия.

"Ему понадобилась помощь психолога, – подтверждает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. – И с ним работал психолог, когда он находился в изоляторе. Потому что помещение из-под домашнего ареста под стражу – это стресс для любого человека".

По всей видимости, стресс сейчас испытывают и оба адвоката, которые работали в деле актера – и Эльман Пашаев, и Александр Добровинский. Минюст России 15 сентября внес в адвокатские палаты Северной Осетии и Москвы два представления. Одним просят лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева, другим возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Причина – многочисленные высказывания адвокатов в прессе.

"Такие высказывания содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности", – заявили в российском Минюсте.

Вполне возможно, это громкое дело о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, решит и судьбу адвокатов участвовавших в процессе. А также даст много новых поводов для скандала. Как минимум, сам актер еще должен появиться в зале суда апелляционной инстанции, где от него стоит ждать новых заявлений.