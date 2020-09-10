Ефремов ищет нового адвоката: Пашаев устраивал "цирк" и раньше

Актер Михаил Ефремов ищет себе нового адвоката. Он рассказал об этом во время разговора с общественниками. По словам артиста, все отношения с Эльманом Пашаевым будут окончательно расторгнуты.

Ефремов обратил внимание на то, что за его дело готовы взяться ряд адвокатов, в числе которых, например, Гофштейн и Тарасов. Артист отметил, что решение вопроса о выборе защитника он доверяет своей супруге, сообщает RT.

Ранее Эльман Пашаев признался, что нарушил профессиональную этику во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым. Адвокат отметил, что его договор с артистом закончился после оглашения приговора. Теперь от Ефремова зависит, будет ли он дальше сотрудничать с Пашаевым.

Артист, осужденный на восемь лет колонии общего режима, считает, что адвокат его подставил, поскольку обещал одно, а в результате получилось другое. Пашаев уверял Ефремова, что тот получит минимальное наказание за совершенное ДТП.

Напомним, что многочисленные заседания по делу актера были похожи на настоящее шоу. Например, Пашаев заявлял, что машиной артиста могли управлять хакеры, спутники и даже загадочные силы. К слову, это не первый случай, когда адвокат умудрялся превратить заседание в цирк.

С тем, как Эльман Пашаев ведет свою профессиональную деятельность, столкнулся журналист телеканала "Россия 1" Борис Соболев. Он является автором многосерийного фильма "Идущие к черту". В документальной ленте журналист рассказывает про экстрасенсов, которые обманным способом наживаются на горе людей.

Эзотерику Зираддину Рзаеву не понравилась информация о нем, продемонстрированная в "Идущих к черту". Так называемый маг обвинил телеканал "Россия 1" в клевете. Его интересы в суде представлял Эльман Пашаев.

Юристы телеканала отметили, что адвокат во время заседания устроил настоящий спектакль и вел себя чудовищно. Изначально районный суд даже удовлетворил иск Рзаева, но впоследствии решение было отменено Мосгорсудом.

К слову, адвокат потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский указал на ошибки Эльмана Пашаева. Он отметил, что если бы защищал артиста, то первым делом проверил бы его сердце, поскольку у алкоголиков оно слабое. Если бы медицинские показания подтвердили такое предположение, Ефремов получил бы четыре года условно.