Ефремов готовит апелляцию, но уже, видимо, без Пашаева

Осужденный актер Михаил Ефремов уже сутки находится в одном из столичных СИЗО. Его адвокат Пашаев сейчас готовит расширенную жалобу на приговор. Но вот сможет ли он ее подать – неизвестно. Сегодня появилась информация, что семья Ефремова ищет нового защитника.

СИЗО № 5, в просторечии "Водник", так как находится неподалеку от метро "Водный стадион" на улице Выборгская. Здесь Михаил Ефремов провел свою первую ночь за решеткой. И не последнюю, так как в этих стенах находиться он будет до момента вступления приговора в законную силу.

Случится это примерно через месяц, а возможно и позже. Поскольку это единственный изолятор Москвы, который принимает несовершеннолетних, считается, что тут все получше – и еда, и бытовые условия.

Раз в неделю – турнир по шашкам и шахматам, армрестлинг и пинг-понг. Большая библиотека в 7000 книг и, что, наверное, немаловажно для Ефремова – это единственный изолятор Москвы, где есть концертный зал. В нем артист уже собрался читать пьесу "Пар" своего друга Ивана Охлобыстина.

"Он сказал, что никаких у него претензий нет. Здесь условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками, обычная жизнь", – рассказала Марина Литвинович, член Общественной наблюдательной комиссии

Москвы.

Через вот эти ворота в сизо заезжают автозаки с арестованными, а через эту дверь внутрь заходят адвокаты. Каждое утро они составляют список из желающих пройти на встречу со своими доверителями.

Эльман Пашаев здесь указан под номером 6 из 11, то есть можно сделать вывод, что пришел не раньше всех и не позже всех.

На всегда забитой парковке у ворот СИЗО замечаем уже примелькавшийся за время суда Maybach адвоката. Сам Пашаев общаться с журналистами отказался наотрез.

Вполне возможно, что со своим подзащитным юрист виделся сегодня в последний раз – с утра стала появляться информация, что Ефремов вновь отказался от его услуг, хотя Пашаев это по-прежнему отрицает.

К середине дня выяснилось, что правозащитники обсуждали с Ефремовым не только овсяную кашу.

"Он довольно четко сказал, что все его отношения с адвокатом Пашаевым закончились вчера после оглашения приговора, что он не собирается продлять эти отношения. Эти заявления прозвучали в присутствии начальника следственного изолятора, так что руководство СИЗО теперь может не пускать уже иных адвокатов, кроме тех, которые будут наняты на апелляцию", – сообщила Литвинович.

Правовую оценку действиям Пашаева на процессе в Пресненском суде уже призвали дать многие члены профессионального сообщества, в том числе Общественный совет при МВД.

А сторона потерпевших собирается инициировать возбуждение дела и привлечь свидетелей стороны защиты к уголовной ответственности, так как их показания суд чуть ли не прямым текстом обозначил, как мягко говоря, недостоверные.

И еще – Ефремов, скорее всего, получит новый гражданский иск и уже не на один рубль.

"Суд посчитал, что заявленная сумма не соответствует морально-нравственным страданиям потерпевших и тем самым, дал им возможность заявить повторно исковые требования в гражданском производстве", – сообщила Анна Бутырина, адвокат потерпевшей стороны.

Коллеги по театральному цеху не понимают, что будет дальше.

"Зрители обожают Михаила Олеговича. Всегда не достать билеты на спектакли, где он играет главные роли и это всегда аншлаг и переаншлаг. "Современник" лишился трех очень прекрасных кассовых спектаклей, очень любимых зрителями. Поэтому, конечно, это очень большая потеря для театра, но мы еще сыграем, это точно", – говорит Иван Стебунов, актёр.

Парадоксально, но все, что с актером происходит сейчас, ему предсказали продюсеры и сценаристы сериала "Воротилы", снятого больше 10 лет назад: "Какие еще песни поешь? – Да разные, я же институт культуры закончил. – А жалостливые? – Приходилось на зоне. – А за что ты сидел? – Человека сбил на машине пьяный. – Так вот почему ты к председателю шофером не пошел работать".

Шофером работать у Ефремова действительно не получится, по крайней мере сразу после освобождения из тюрьмы. В соответствии с приговором его лишат прав на три года.