Ефремов поел каши, посмотрел футбол и получил первую передачу

Актер Михаил Ефремов, который 8 сентября за ДТП со смертельным исходом был осужден на 8 лет колонии и сейчас находится в СИЗО №5 "Водник", сегодня получил свою первую передачу.

В ней, как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, были чай, сахар и сигареты, которые сам Ефремов просил ему передать накануне.

По словам правозащитницы, чувствует себя он нормально, жалоб не поступало.

На завтрак, рассказала Литвинович, была овсяная каша, которую. По словам Ефремова, он "с удовольствием все съел".

Также актер рассказал членам ОНК, что накануне смотрел с сокамерниками по телевизору футбол. При этом Ефремов отозвался о своих соседях как о людях вполне адекватных и нормальных, передает ТАСС.

Как и у других арестантов, у него есть возможность посещать спортзал, однако, как признался актер, он человек не самый спортивный, поэтому вряд ли будет туда ходить.

Литвинович, со своей стороны, уточнила, что посещение спортзала – платное, около 300-400 рублей.

Член ОНК Москвы Борис Клин, который также встречался с Ефремовым, рассказал RT, что ужинал накануне актер уже в СИЗО, давали вареную селедку и пюре.

Актер напомнил, что служил в Советской Армии, поэтому спартанская обстановка и такой рацион его не пугают, он расценивает его как "нормальное питание".

По словам Клина, во время встречи с правозащитниками Ефремов выглядел спокойным.

В СИЗО №5 "Водник" он пробудет до 10 суток, в течение которых ему будет подобрана камера и соседи с учетом психологической совместимости.

Ранее сообщалось, что актер отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, но сам защитник это опроверг, назвав "глупостями".

По словам Пашаева, он сейчас работает над апелляционной жалобой на приговор Михаилу Ефремову.