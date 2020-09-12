Теперь Михаил Ефремов сам может стать потерпевшим

На этой неделе завершился самый громкий процесс минувшего лета – суд над актером Михаилом Ефремовым. Сейчас виновник смертельного ДТП находится в СИЗО. Казалось бы, спектакль окончен. Но занавес еще не опущен. Скандальный адвокат артиста подал апелляцию и надеется смягчить наказание. Впрочем, Эльману Пашаеву, возможно, самому скоро понадобится помощь защитника. Мало того, что бывшие клиенты обвинили его в мошенничестве, так еще и в Минюсте задумались о лишении Пашаева адвокатского статуса. За этими перипетиями как-то в тени остались родные водителя Сергея Захарова, чья жизнь оборвалась по вине пьяного актера Ефремова.

Воспоминания о младшем брате Валерию Захарову даются тяжело. В скромном доме на окраине села Кузьминское, что в Рязанской области, все напоминает о Сергее Захарове, погибшем в страшном ДТП в центре Москвы. Комната, где он ночевал, когда приходил в гости, старые фотоальбомы. Вот Сергей в армии, а здесь еще совсем мальчишка. На видном месте – один из последних снимков с черной траурной лентой.

"Еще даже осознание, что ты не увидишь Сергея больше, не приходит, кажется, что это все происходило не с нами, что ты проснешься, очнешься, весь этот кошмар закончится и все будет по-старому", – говорит брат погибшего Валерий Захаров.

В кошмар, который уже никогда не закончится, жизнь родных Сергея Захарова превратил артист Михаил Ефремов. На этой неделе суд отправил его в колонию на 8 лет. Сразу после приговора Ефремова доставили в столичное СИЗО №5. В народе его называют "Водник". Раньше здесь размещался лечебно-трудовой профилакторий. В изоляторе побывали многие криминальные авторитеты и воры в законе. А вот известный актёр там оказался впервые. Впрочем, для сотрудников СИЗО Ефремов обычный арестант, и по прибытии его ждали стандартные мероприятия.

"Когда подследственного доставляют в следственный изолятор, он проходит медицинский осмотр на наличие телесных повреждений. У него берут анализы крови, анализ на ковид, делают флюорографию, обеспечивают всем необходимым, и он попадает в карантинную камеру. В ней он содержится 10 дней. После проходит комиссия, которая выписывает его из карантинной камеры в постоянную", – рассказывает начальник ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве Денис Папуша.

На карантине Михаил Ефремов провел 3 дня, после осужденного артиста перевели в общую камеру. Она рассчитана на четверых, но пока соседей у Ефремова только двое, еще одна койка пустует. Актер делит камеру с предполагаемым наркоторговцем и возможным коррупционером.

Из окна камеры в московском СИЗО №5 можно услышать лай собак, а разглядеть только кусочек неба и колючую проволоку. В аналогичной камере недалеко отсюда находится Михаил Ефремов, и быт у актера незамысловатый: стол для приема пиши, из удобств – холодильник и телевизор.

Единственное отличие камеры от той, где сидит Ефремов, количество коек: 6 против 4. По площади помещения одинаковые. Помимо телевизора и холодильника, здесь есть полка для продуктов, полка с книгами и настольные игры. Санузел, кстати, оборудован в отдельной комнате, а не за перегородкой, как в большинстве СИЗО. Есть и прогулочный дворик, куда раз в сутки Михаила Ефремова приводят подышать свежим воздухом, прогулка продолжается ровно час. С питанием проблем тоже нет. Еду разносят по камерам. На кухне изолятора работа кипит круглосуточно.

На тюремной кухне строгие правила: заходить можно только в медицинской маске и халате. Сейчас здесь готовится еда на несколько сотен человек. Меню для всех одно, исключений нет. У Михаила Ефремова, как и у остальных арестантов, на ужин сегодня макароны.

Жизнь Михаила Ефремова оказалась перечеркнутой 8 июня. В тот вечер актер, как удалось доказать следователям, сел за руль пьяным, вылетел на встречку и врезался в фургон. Водитель Сергей Захаров погиб.

Фургон Сергея Захарова, который протаранил пьяный Ефремов, восстановлению не подлежит. Следователи подсчитали, что во время столкновения суммарная скорость двух автомобилей составила около 150 километров в час. Основной удар пришелся на левую сторону. Она полностью разрушена. Мотор оказался в салоне. Шансов выжить у водителя не было. Гособвинителю на суде потребовалось более получаса, чтобы перечислить все смертельные травмы, которые получил Сергей Захаров.

Передняя часть внедорожника Ефремова тоже серьезно повреждена. Видно, что в салоне сработали подушки безопасности. На водительской эксперты обнаружили биологические следы артиста. В крови Ефремова – алкоголь и наркотики. Расследование громкого дела продолжалось чуть больше месяца.

"Следствием в кратчайшие сроки была собрана неопровержимая доказательственная база вины Михаила Ефремова в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждающаяся показаниями свидетелей, заключениями биологической и автотехнической экспертиз", – заявил старший следователь 8-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве Алексей Мишуров.

В суде Ефремов не выходил из роли. Признание вины, затем внезапная амнезия и вновь раскаяние на прениях сторон. Он то отказывался от своего адвоката, то вновь обращался к его услугам. Вместе они выдвигали самые неправдоподобные версии. Полуслепой свидетель заявлял, что видел, как из-за руля выходил мужчина, похожий на актера Ивана Стебунова. На вопрос, действительно ли в тот вечер он был в машине Ефремова, Стебунов поспешно ретировался.

"Это не актуально все. Уже в прошлом", – бросил актер Иван Стебунов.

В день приговора в суд пришло немало друзей Ефремова. Певец Гарик Сукачев, актеры Иван Охлобыстин, Никита Высоцкий, Алексей Макаров в спортивном костюме. Последнего в суд не пустили, он забыл паспорт. Отважный и романтичный герой в кино, в жизни, похоже, показал свое истинное лицо.

После громкого приговора – 8 лет колонии общего режима – многие заявили, что строгий вердикт – вина самого актера и его эпатажных защитников. Адвокат потерпевших Александр Добровинский открывает секрет и рассказывает о втором варианте иска. Ему дали бы ход, если бы Ефремов сразу признал вину.

"Если бы господин Ефремов сказал да, мы бы сегодня не услышали не 8 лет и иск был бы совершенно другой. Может быть я покажу его господину Ефремову, если он захочет, когда выйдет на свободу, но это был шанс", – сообщил адвокат Александр Добровинский.

Любопытно, что теперь Михаил Ефремов сам может стать потерпевшим: от действий своего адвоката Эльмана Пашаева. Возможно, вскоре допросят странных свидетелей защиты. Если выяснится, что они лжесведетельствовали по указке адвоката Пашаева, то для всех запахнет уголовным преследованием. В СМИ писали, что якобы Пашаев обещал Ефремову условный срок. Говорят, что подобные обещания он раздавал и другим клиентам. Есть любопытный договор на оказание юридической помощи: Эльман Пашаев тоже гарантировал своему подзащитному условный срок, но суд первой инстанции почему-то дал реальный.

"Пашаев создавал иллюзию таких возможностей. Общаясь или делая вид, что общается по телефону. называя своих собеседников то "товарищ генерал", то "ваша честь". Эту иллюзию ему удалось создать, человек достаточно легко расстался с пятью миллионами рублей. Они у него не валялись: он продал квартиру", – рассказал адвокат Алексей Киреев.

Пашаев заявил, что все 5 млн рублей. В столичном отделе МВД по району Арбат уже третью неделю идут очные ставки с участием Эльмана Пашаева и его бывших клиентов. Сам адвокат на вопросы о его дальнейшей судьбе пока отшучивается.

В Минюсте решили наказать обоих адвокатов по делу Ефремова. Сотрудники ведомства считают, что защитники во время процесса не раз нарушали профессиональную этику.}

"В отношении адвоката Пашаева Минюст России просит прекратить его статус, в отношении адвоката Добровинского – возбудить дисциплинарное производство", – заявил директор департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства Юстиции Российской Федерации Роман Рябый.

Авария с участием Ефремова стала самым резонансным пьяным ДТП с начала этого года. Теперь актер нескоро сядет за руль. Бывалые люди уже дают артисту советы, как вести себя в местах лишения свободы. Писатель, а в прошлом активный участник криминального движения Михаил Орский, уверен: колония пойдет Ефремову на пользу. Мол, там он отдохнет от алкоголя и поправит здоровье физическим трудом. Главное, чтобы не поддавался соблазнам.

"Представьте себе какой-то провинциальный городишко в Коми ССР или в Котласе под Архангельском. И вдруг приезжает в лагерь Михаил Ефремов, конечно, какой будет соблазн у начальника лагеря и у проверяющих. Жена пристает к начальнику: дорогой, я знаю, у тебя сидит Миша Ефремов, можно его привезти на мое 50-летие, Мишаня, а давай накатим, давай накатим", – расписал Орский.

Михаилу Ефремову, очевидно, очень не хочется в колонию. Его адвокаты готовят апелляционную жалобу на приговор. Родные Сергея Захарова тоже не исключают подачи нового иска – о возмещении вреда. Пока же они пытаются научиться жить дальше без близкого им человека.