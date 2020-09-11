Пашаев заявил, что у Ефремова есть шанс выйти на свободу через 2,5 года

Работа по уголовному делу актера Михаила Ефремова окончена по соглашению сторон. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала "Россия 1". "Пашаев – не подчиненный, чтобы его уволили! Адвокатов не увольняют", – отметил он.



"Я закончил работу с Ефремовым по соглашению, мне осталось только подать апелляционную жалобу на приговор в Мосгорсуд", – заявил Пашаев.



Защитник артиста остался удовлетворен своей работой по этому резонансному делу. "Я доволен результатом, но не приговором", – сказал он.



По словам адвоката, Ефремов заранее знал, что ему назначат максимальный срок: "Я ему говорил: "Получишь 8 лет".

Ефремов и его друзья об этом знали, сколько он получит. У нас нет шансов обжаловать приговор в первой инстанции. Но есть кассационные инстанции, Верховный суд. Можно, делая упор на гуманность, сбросить год-полтора".



По мнению юриста, у Ефремова есть шанс выйти на свободу после 2-2,7 лет после принудительных работ.

Адвокат сродни лечащему врачу. "Никто кроме меня его не видел, никто не лечил. И как можно дать оценку моей работы?", – спрашивает он.

Пашаев также прокомментировал намерения Минюста лишить его адвокатского статуса в связи с ситуацией вокруг Ефремова.



По его словам, Минюст, руководствуясь кодексом профессиональных адвокатов, может лишить его этого статуса.



"Причина в моих высказываниях с оппонентом Александром Добровинским", – объяснил он.



Ранее стало известно, что Михаил Ефремов вновь решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. На этот раз, по словам актера уже из СИЗО, юрист его подставил.



При этом, по данным информационных агентств, Пашаев называет это заявление Ефремова глупостью, а также сообщил, что является по-прежнему его адвокатом и продолжает готовить апелляцию на приговор. Более того, со слов адвоката, он вступился защищать Ефремова бесплатно, никаких 11 миллионов рублей не было, а работал Эльман исключительно на результат.



Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. В настоящее время Ефремов находится в СИЗО-5.