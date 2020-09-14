Эльман Пашаев спрогнозировал исход апелляции по делу Михаила Ефремова

На год-полтора скинет наказание для актера Михаила Ефремова апелляционная инстанция. А кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за того, что автомобиль артиста не был достаточно исследован. Такие прогнозы сделал Эльман Пашаев – адвокат признанного виновным в смертельном ДТП актера.

Пашаев ранее уже утверждал, что Ефремов взял на себя вину другого человека – своего друга. При этом, сообщает ТАСС, на пресс-конференции в Москве 14 сентября защитник Ефремова добавил, что не была проведена экспертиза ДНК сработавших в джипе актера подушек безопасности, а на руле Jeep Grand Cherokee Ефремова нет его отпечатков пальцев, но есть отпечатки другого человека. При этом, подчеркнул Пашаев, прокурор во время процесса утверждал, что экспертизы проведены, но не представил их результаты в суде.

Эльман Пашаев утверждает, что готов помогать Михаилу Ефремову до дня его освобождения из мест свободы. Адвокат подчеркнул, что у него с актером сложились прекрасные отношения.

Из здания Пресненского суда Москвы Ефремов после приговора суда был доставлен в СИЗО №5 "Водник". Здесь актер уже прошел карантин и был переведен в камеру на троих человек. В СИЗО его навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович и Ева Меркачева. При этом они отметили, что заслуженный артист России не ожидал такого приговора. Семья актера его пока не навещала, родственники Ефремова пока лишь оформляют разрешение на посещение и ищут ему нового адвоката.

8 сентября суд признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП. Отягчающим обстоятельством было признано состояние алкогольного опьянения, в котором актер был в момент аварии. Вердикт суда был строже обычного – восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, компенсация родственникам погибшего 800 тысяч рублей и запрет на управление автотранспортом на три года после освобождения.

Авария с машиной Ефремова произошла 8 июня у Смоленской площади. Здесь Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и столкнулся на встречной полосе с развозным фургоном курьерской компании на базе Lada Granta. Водитель курьерской машины скончался в больнице через несколько часов после ДТП. А в крови Ефремова был выявлен не только алкоголь, но и следы наркотиков.