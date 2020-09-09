Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Жалоба адвоката на приговор Михаилу Ефремову поступила в Пресненский суд Москвы. Апелляцию Эльмана Пашаева рассмотрит Мосгорсуд. Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.

Суд признал Михаила Ефремов виновным в гибели курьера Сергея Захарова, напоминает ТАСС. Актер был взят под стражу прямо в зале суда, а затем доставлен на карантин в московское СИЗО №5 "Водник" на Выборгской улице. Здесь он будет находиться до вступления приговора в законную силу. Кроме того, актер лишен права управления автомобилем на три года после своего освобождения. Также в пользу старшего сына погибшего суд обязал взыскать с Ефремова 800 тысяч рублей. Сын Захарова заявил иск на компенсацию морального ущерба на 7 миллионов 300 тысяч рублей.

"В нашей стране богатые люди со связями больше не могут "отмазаться". Это недопустимо", – заявил после процесса адвокат пострадавших Александр Добровинский.

Добровинский назвал ошибки Пашаева в защите Ефремова. Первым делом он на месте адвоката отправил бы его на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Он обратил внимание на то, что у алкоголиков слабое сердце, а мышца тоненькая, "как тряпочка". Защита артиста могла бы доказать, что у Михаила Ефремова в момент аварии был микроинфаркт. В этом случае актеру, подчеркнул Добровинский, дали бы всего четыре года, да и то условно.

Добровинский добавил, что защита Ефремова попала во всех ловушки, которые он расставил.