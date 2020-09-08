Адвокат Добровинский: за все случившееся в ответе только Ефремов

Срок, вынесенный судом по делу заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, вторичен. Сам процесс получился знаковым. Так прокомментировал приговор актеру адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александр Добровинский в эфире телеканала "Россия 1".

"Этот процесс стал признаком того, что в нашей стране богатые люди со связями больше не могут "отмазаться". Это недопустимо", – отметил Добровинский.

По его мнению, представители семьи Захаровых сделали все правильно, чтобы процесс не прошел тихо.

По словам юриста Захарова, на него лично была возложена большая ответственность доказать вину артиста: "Мы это сделали, несмотря на попытки, предпринятые Ефремовым".

Валерий Захаров, брат Сергея Захарова, в студии программы "60 минут" назвал приговор суда предостережением богатым и знаменитым людям.

"Теперь богатые и знаменитые узнали, что и они не уйдут от наказания и могут оказаться в той же ситуации, что и Ефремов. Это может спасти жизни ни в чем не повинных людей", – сказал он.

"С самого начала мы говорили, что согласимся с любым решением суда. Я считаю его справедливым", – заявил брат погибшего Сергея Захарова. Он добавил, что только благодаря Александру Андреевичу Добровинскому это дело получило логическое завершение.

Также Валерий Захаров опроверг информацию о том, что его семья брала деньги от Ефремова. "Мы считали, что на этих деньгах счастья не построишь. И брать деньги за смерть брата было просто неэтично", – сказал он.

По его словам, Ефремов и его родственники так и не извинились перед семьей погибшего.

На прямую связь со студией программы "60 минут" вышел корреспондент ВГТРК Евгений Давыдов. По его информации, актер, осужденный на восемь лет колонии общего режима за гибель человека в ДТП, предположительно помещен в СИЗО-5 "Водник", на севере Москвы. По некоторым данным, Ефремов будет находиться там до вступления приговора в силу. "Объект режимный, видеосъемка здесь запрещена", – сообщил он.