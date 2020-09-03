Добровинский: лучше бы не было этого псевдопризнания Ефремова

Признание Михаилом Ефремовым своей вины адвокат семьи погибшего Александр Добровинский считает довольно странным.

"Это позднее псевдопокаяние. Михаил Олегович решил признать свою вину в последний день судебного следствия, когда она стала доказанной, да и то с большими оговорками", – заявил в эфире телеканала "Россия 1" Добровинский.

По словам адвоката, изначально позиция, которую занял Ефремов и его защита, была такова: если вы докажете, что я виноват, то я признаюсь в этом.

"На протяжении всего процесса, а он длился месяц с перерывами на псевдоинсульт, мы всё доказали во многом благодаря вашей программе. Я вам благодарен, потому что один из ключевых свидетелей, который нам помог найти истину, был найден здесь. Этот человек откликнулся, он написал мне и стал одним из главных свидетелей обвинения", – поблагодарил ведущих программы "60 минут" Добровинский.

По мнению адвоката, у правосудия не может быть сослагательного наклонения: "Это глумление над законом. Если ты признаешься, то должен сказать: я виноват. Мы все ответственны за наши слова и поступки".

Александр Добровинский сегодня сказал фразу, которая совсем не понравилась Михаилу Ефремову: "Мне очень жаль, что большой актер стал маленьким человеком".

"А что еще мог сказать адвокат семьи, которая за несколько часов потеряла кормильца, мужа, отца и брата?", – удивляется Добровинский.

8 сентября, когда суд огласит приговор Ефремову, работа адвоката будет завершена. Но Александр Добровинский уверен, что защита актера подаст апелляционную жалобу.

"Мне кажется, что лучше бы не было этого псевдопризнания Ефремова. Он выглядел сегодня еще хуже, чем, когда отрицал вину. Этот человек прижат к стене, его вина доказана. И для того, чтобы уйти от правосудия, он сегодня псевдопризнался", – заключил адвокат.

Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Обвинение выступило с просьбой приговорить Ефремова к лишению свободы на срок 11 лет в колонии общего режима. Это почти максимальное наказание по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" (предел – 12 лет).

При этом иск в 7,3 миллиона рублей, который был выдвинут старшим сыном погибшего водителя Сергея Захарова, должен быть удовлетворен частично. По мнению гособвинителя, с Ефремова в пользу потерпевшего нужно взыскать 500 тысяч рублей. Кроме того, Ефремова могут лишить водительских прав на три года.

56-летний актер обвиняется в том, что 8 июня 2020 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в легковой автофургон LADA Granta. Водитель последнего, 57-летний Сергей Захаров от полученных травм скончался в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифасовского на следующее утро.