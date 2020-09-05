Ефремов "избавился от мучений"

Актер Михаил Ефремов, признавший вину в смертельном ДТП, "избавился от мучений", сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Ранее Пашаев отмечал, что его подзащитный с первого дня судебных заседаний говорил, что получит "большой срок". В пользу этого факта говорит и поведение Ефремова во время выступления представителя прокуратуры. Как известно, прокурор запросил у суда 11 лет колонии в качестве наказания. На что Ефремов "глазом не моргнул", утверждает адвокат, его слова приводит ТАСС. Пашаев также отметил, что Ефремов с первого дня после ДТП говорил о том, что "его судьба решена" и спокойно ждет день оглашения приговора по делу, сообщают РИА Новости.

Приговор Ефремову должны огласить 8 сентября. В последнем слове артист признал вину по делу о ДТП и извинился перед родственниками скончавшегося Сергея Захарова, а также зачитал стихи его памяти. Сейчас актер, которого обвиняют в смертельном ДТП, "спокоен, так как избавился от мучений", говорит Пашаев. Хотя во время прения сторон Ефремов назвал срок, запрошенный прокурором, "смертным приговором себе". Адвокат планирует добиваться для своего подзащитного наказания, не связанного с лишением свободы.