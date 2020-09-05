Пашаев предположил, сколько лет дадут Ефремову

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, получит шесть-восемь лет заключения в колонии общего режима. Такой прогноз дал его адвокат Эльман Пашаев.

Юрист сообщил, что Ефремов придет на оглашение приговора, намеченное на 8 сентября, с вещами. По словам Пашаева, вещи могут понадобиться, если суд изменит меру пресечения на заключение в СИЗО вместо домашнего ареста до вступления приговора в силу.

Адвокат актера намерен обжаловать приговор, если он будет обвинительным, в апелляционной инстанции. Вместе с тем он рассчитывает на положительное решение только в кассации. "На первую и вторую инстанцию нет надежды, надежды ноль", — приводит слова Пашаева телеканал "Москва 24".

Государственный обвинитель в ходе прений сторон 3 сентября запросил для Ефремова, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пашаев заявил в субботу, что Ефремов "избавился от мучений" и спокойно ждет дня оглашения приговора.