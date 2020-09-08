8 лет общего режима. Михаил Ефремов взят под стражу в зале суда

Суд огласил приговор Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП на Смоленской площади. Актер получил 8 лет в колонии общего режима и был арестован в зале суда.

На Михаила Ефремова сотрудники ФСИН надели наручники в зале суда. После завершения суда он будет перевезен в СИЗО. Сам актер на оглашение срока отреагировал без эмоций, просто протянул руки под наручники. По решению суда он будет должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП курьера-водителя Сергея Захарова. Старший сын погибшего требовал с виновника аварии 7,5 миллиона рублей, а затем снизил требование до 7,3 миллиона.

Потерпевшие пообещали приговор не обжаловать. Прокурор ранее требовал для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима из 12 максимальных лет лишения свободы.

При вынесении приговора судья Пресненского суда Москвы учла, что Михаил Ефремов занимается благотворительностью, предлагал в инициативном порядке компенсировать моральный вред потерпевшим. Также были учтены положительные характеристики актера, признание им вины на стадии предварительного следствия и в последнем слове, а также наличие у Ефремова шестерых детей.

Также в приговоре суда отмечено, что Михаилу Ефремову после освобождения запрещено садиться за руль еще три года. Суд не стал лишать Ефремова госнаград, которыми заслуженный артист России был отмечен ранее.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла на Садовом кольце Москвы недалеко от здания МИД России 8 июня. Машина актера столкнулась с фургоном курьерской службы доставки. Фургон после столкновения перевернулся на крышу. Водитель машины был госпитализирован, но травмы были таковы, что он через несколько часов скончался.