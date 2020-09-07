Не кичиться и "отсохнуть" от водки: криминальный авторитет дал Ефремову советы

В прошлом криминальный авторитет Михаил Орский дал рекомендации артисту Михаилу Ефремову по поводу того, как стоит вести себя в тюрьме. По словам экс-хулигана, актеру нужно уважать сокамерников и не кичиться своей известностью.

Орский считает, что Ефремова могут провоцировать алкоголем сотрудники тюрьмы, которым будет "по кайфу с ним забухать". В связи с этим бывший криминальный авторитет посоветовал артисту использовать срок как шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком, сообщает "Московский комсомолец".

Михаил Орский также порекомендовал тезке бросить курить и не пропускать прогулок.

Во вторник, 8 сентября, Михаилу Ефремову вынесут приговор. Прокурор запросил для артиста 11 лет лишения свободы.