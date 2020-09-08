Выйти по УДО Ефремов сможет лишь через 4 года

Осужденный на 8 лет колонии общего режима заслуженный артист России Михаил Ефремов сможет рассчитывать на УДО. Но условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия половины назначенного ему срока. До вступления приговора в законную силу Ефремов будет содержаться в одном из московских следственных изоляторов.

На УДО Ефремов сможет претендовать только при примерном поведении, отсутствии взысканий, активном участии в общественной жизни колонии, а также возмещении ущерба потерпевшему. Такие пояснения по приговорам, вынесенным по тяжким преступлениям, к которым относится часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса России, дал "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Михаилу Ефремову в срок отбывания наказания зачтено нахождение под домашним арестом. Таким образом, актеру осталось отбыть под стражей еще 7 лет и чуть более 10 месяцев.

В 2019 году, по статистике, никто из пьяных водителей, по вине которых погибли люди, не получил более 8 лет. Всего по статье, по которой был осужден и Михаил Ефремов, были осуждены 848 человек. 21 подсудимый получил срок от 5 до 8 лет лишения свободы. Из них 720 человек были отправлены на исправление в колонии, а 125 виновников смертельных ДТП отделались условным сроком.

Дела против еще девяти человек были прекращены с выплатой судебного штрафа. Они даже не получили судимости. При этом сумма выплат составила 890 тысяч рублей.

Ефремова по приговору суд обязал выплатить старшему сыну погибшего в аварии водителя-курьера 800 тысяч рублей.

Чаще всего суды назначали наказание за смертельную аварию в состоянии алкогольного опьянения в интервале от 2 до 5 лет. В 2019 году такие сроки получили 590 подсудимых. Семеро подсудимых получили меньше года, а более сотни обвиняемых были осуждены на лишение свободы от года до двух.

Летом 2019 года наказание по статье о пьяных ДТП было ужесточено, но и несмотря на это максимальный срок составлял 7 лет, который получали водители, чья пьяная езда привела к многочисленным жертвам.

Кроме того, вышедший на свободу после отбывания наказания Михаил Ефремов не сможет еще три года садиться за руль транспортных средств.