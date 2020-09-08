Суд: вина Ефремова подтверждается представленными доказательствами

Несмотря на непризнание вины Михаилом Ефремовым, исследованные доказательства полностью подтверждают совершение им инкриминируемого преступления, отметила в приговоре по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова.

Оглашение приговора началось 8 сентября в 11 часов утра, напоминает "Интерфакс". Наказание для заслуженного артиста России будет озвучено в резолютивной части приговора. Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Прокурор затребовал для Ефремова 11 лет колонии общего режима. В суд Михаил Ефремов приехал налегке, без вещей. Однако позже помощник адвоката привез в зал заседания вещи актера.

8 сентября Михаил Ефремов признал себя виновным, но сделал оговорку: "если это был я". Если он будет осужден на реальный срок, но будет взят под стражу прямо в зале суда, откуда его доставят в СИЗО. До сегодняшнего дня Михаил Ефремов содержался под домашним арестом. На заседания суда его доставляли сотрудники ФСИН.

По решению суда актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с развозным фургоном на базе Lada Granta. Водитель-курьер Сергей Захаров скончался от в аварии полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови было обнаружено снотворное и следы наркотиков. Экспертиза установила, что автомобиль Ефремова до столкновения был исправен.