8 сентября суд вынесет приговор актеру Ефремову

8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет приговор Михаилу Ефремову за ДТП, в котором погиб человек. Гособвинитель запросил для актера 11 лет колонии общего режима, передает телеканал "Россия 24".

Защита подсудимого предполагает, что он получит от шести до восьми лет колонии. По словам адвоката, артист приедет на оглашение приговора с вещами.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В аварии погиб курьер Сергей Захаров – он был за рулем фургона, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения. 3 сентября Ефремов признал вину.