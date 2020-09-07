"Он сам себе приговор": Охлобыстин попросил Путина помиловать Ефремова

Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать артиста Михаила Ефремова, которого обвиняют в пьяном вождении, результатом которого стала смерть человека.

"Хочу обратиться к Вам с личной просьбой о судьбе моего друга Михаила Ефремова, которому 8 сентября сего года объявят приговор, за совершенное им тяжкое преступление – убийство безвинного человека, – обратился Охлобыстин к Путину на своей странице в соцсети "ВКонтакте". – Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме".

По мнению Охлобыстина, Ефремов теперь – "сам себе приговор": он раздавлен и слаб и не представляет опасности для общества.

"Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека, и я все-таки прошу", – признался актер.

Смертельное ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады" Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице. Впоследствии экспертиза показала следы алкоголя и наркотиков в организме Ефремова.

В отношении актера возбудили уголовное дело, оно рассматривается в Пресненском суде, оглашение приговора назначено на вторник, 8 сентября. Ранее прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы. Актер признал свою вину.