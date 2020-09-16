Компания, которой принадлежал разбитый фургон, обжаловала приговор Ефремову

Компания "Стоун-XXI", которой принадлежал фургон, разбитый в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, обжаловала вынесенный артисту приговор. Фирма потребовала признать ее пострадавшей стороной по данному делу.

"В адрес суда поступила апелляционная жалоба представителя ООО "Стоун-XXI" на приговор Пресненского суда от 8 сентября 2020 года по уголовному делу в отношении Ефремова М.О.", – цитирует ТАСС представителя суда.

Данную жалобу будет рассматривать Мосгорсуд, дата слушаний пока не назначена.

Ранее сообщалось, что апелляционную жалобу на решение Пресненского суда подал и бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на своем джипе выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады", 57-летний курьер Сергей Захаров, получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Экспертиза показала, что Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд лишил Ефремова водительских прав и приговорил к восьми годам лишения свободы. Также артист должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего, признанному потерпевшей стороной. Сейчас Ефремов находится в московском СИЗО-5.