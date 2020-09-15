Минюст инициировал производство в отношении Добровинского и Пашаева

В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского возбуждено дисциплинарное производство. Соответствующее представление Министерство юстиции России внесло в адвокатские палаты.

"Главным управлением Минюста России по Москве и управлением Минюста России по Республике Северная Осетия-Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов РФ внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского и о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева", – сообщили в Минюсте.

Как пояснили в ведомстве, представления связаны с публичными выступлениями адвокатов в ходе процесса по делу актера Михаила Ефремова. Пашаев в этом деле представлял интересы артиста, а Добровинский – потерпевшей стороны.

В Минюсте считают, что "высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности". Кроме того, в ведомстве полагают, что юристы нарушили положения Кодекса о профессиональной этике адвокатов.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение адвокатского статуса. В последнем случае провинившийся сможет восстановить статус по истечении определенного срока (от одного до пяти лет). Ему придется сдать квалификационный экзамен.

Дело в отношении актера Михаила Ефремова было возбуждено после смертельного ДТП, которое артист устроил на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Впоследствии экспертиза показала, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд приговорил артиста к 8 годам лишения свободы.

10 сентября Пашаев признался, что нарушил профессиональный кодекс. Как и его коллега Добровинский, защитник Ефремова активно общался с журналистами во время процесса, участвовал в ток-шоу. В частности, Пашаев стал гостем программы "60 минут" на канале "Россия 1".