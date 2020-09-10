Минюст хочет лишить Пашаева статуса адвоката, а Добровинского привлечь к ответственности

Министерство юстиции предлагает лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката. Кроме того, в отношении Александра Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Минюст уже направил в свои территориальные управления по Республике Северная Осетия-Алания и по Москве указания внести в адвокатские палаты регионов представления в отношении вышеназванных юристов. Ведомство обращает внимание на то, что соответствующее решение принято в связи с резонансным делом с участием актера Михаила Ефремова.

Ранее Эльман Пашаев признал, что нарушил профессиональный кодекс адвоката, поскольку сказал лишнее журналистам. Тем временем Михаил Ефремов заявил, что юрист подставил его на восемь лет колонии общего режима, поскольку обещал одно, а в результате получилось другое.

В настоящее время супруга артиста Софья Кругликова занимается поисками нового адвоката.