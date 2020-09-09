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ДТП с участием Михаила Ефремова 59 минут назад

09 сентября 2020 17:03

Михаил Ефремов: Эльман Пашаев меня подставил

Михаил Ефремов заявил, что не ожидал столь сурового приговора суда. Артист считает, что адвокат Эльман Пашаев подставил его на восемь лет.

Ефремов отметил, что защитник обещал ему одно, а в итоге получилось другое. В настоящее время Пашаев настаивает на том, что апелляционную жалобу нужно подать в последний день, отправив ее по почте. Актер считает подобное намерение адвоката странным и рискованным.

Артист в беседе с обозревателем "Московского комсомольца" рассказал, что доверяет лишь своей жене Софье Кругликовой. Пашаев говорит, что супруга Ефремова его якобы послала, но Михаил находится без связи, потому не может удостовериться в правдивости информации.

Актер рассказал, что первая ночь поневоле была для него непростой — он плохо спал, собственно, как и на протяжении нескольких месяцев после ДТП.

Михаил Ефремов отметил, что в целом чувствует себя более-менее. Отношения с сокамерниками у него нормальные, в СИЗО-5 кормят хорошо. Кроме того, артист уже успел что-то заказать в ларьке, но к платным обедам (подобная услуга имеется в изоляторе) он пока не собирается прибегать.

Ефремов отметил, что ему нужно 5-7 дней, чтобы во всем разобраться. При этом артист озвучил цитату из песни Владимира Высоцкого: "Он мне сказал: "Держись, браток!", и я держался".

Во вторник, 8 сентября, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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