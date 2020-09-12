Шнур отреагировал на историю с Ефремовым и Пашаевым

Чересчур жестоким считает музыкант Сергей Шнуров приговор актеру Михаилу Ефремову, получившему за смертельное ДТП 8 лет колонии общего режима. Однако артист, по мнению Шнурова, сам виноват, так как выбрал "такого адвоката". Почему Ефремов выбрал своим защитником Эльмана Пашаева, неясно, заявил Шнуров РИА Новости.

По словам источника в окружении Ефремова, Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову, пообещав ему за 11 миллионов рублей добиться мягкого наказания за ДТП. Как выяснилось позже, Пашаева никто не рекомендовал: адвокат "сам себя навязал, сославшись на общих знакомых", добавил источник.

Свою работу он оценил в 11 миллионов рублей и получил свой гонорар еще до начала суда – на стадии предварительного расследования дела о ДТП, передает ТАСС. За это, говорит источник, адвокат обещал Ефремову минимальное наказание – приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью в ближайшее время выйти условно-досрочно.

Ефремов работой Пашаева остался недоволен, заявив, что адвокат "подставил" его на восемь лет, хотя обещал другое. По словам самого Пашаева, он взялся защищать Ефремова бесплатно, никаких 11 миллионов рублей не было, а работал защитник исключительно на результат.

По версии Пашаева, он заранее предупредил Ефремова, что суд первой инстанции назначит ему 7-8 лет колонии. Однако, по словам Пашаева, он смог бы развалить дело в Верховном суде. Пашаев уже обжаловал приговор и в своей жалобе просит его отменить.

В ближайшие дни Пашаев обещает подать развернутую жалобу. При этом сам Михаил Ефремов заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет предоставлять его интересы на стадии апелляции.

Адвоката, который будет представлять интересы Михаила Ефремова во время слушания в апелляционной инстанции жалобы на приговор в Мосгорсуде, выберет его супруга. Кандидатов много, и сейчас она занимается отбором достойного, сообщил источник в окружении актера. Он не исключает, что артиста будет представлять не один юрист, а "целая команда".

По сообщению телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, близкие Михаила Ефремова запустили процедуру возврата 11 миллионов рублей, выплаченных Эльману Пашаеву за его услуги, и значительную часть из этой суммы Пашаев уже вернул.

По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович, семья Михаила Ефремова, вероятно, назовет нового защитника в понедельник, 14 сентября. Артиста уже перевели из карантинной камеры в постоянную, где содержатся три человека. Семья актера пока не успела его навестить – родственники оформляют разрешения на свидания.