Ефремов опять отказался от услуг Пашаева

Артист Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, артист остался недоволен работой, которую проделал Пашаев. Сейчас его родственники ищут нового адвоката, передает РИА Новости.

Сам Эльман Пашаев эту информацию опроверг, назвав ее "глупостями", и заявил, что работает над апелляционной жалобой на приговор Ефремову.

Ранее Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, однако потом передумал и снова сделал его своим защитником. Пашаев пытался доказать невиновность артиста, однако сделать этого не удалось. Суд признал Ефремова виновным в совершении смертельной аварии, произошедшей 8 июня.

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Судья приговорила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей сыну погибшего водителя.