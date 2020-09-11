Претензий нет: Ефремова выселили из карантинной камеры

Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, который посетил актер в СИЗО-5.

Артиста переселили в новую четырехместную камеру. Пока там два человека, Ефремов третий. Один сосед актера обвиняется по "наркотической" статье, а второй по делу, связанному со строительством. Артист уверяет, что у него "прекрасные отношения" с сокамерниками, сообщает RT.

Михаила Ефремова выводят на прогулки во дворик, там есть теннисный стол. Георгий Иванов отметил, что артист с удовольствием проводит досуг за игрой вместе с соседями по камере.

По словам члена ОНК, в первые дни пребывания в СИЗО Ефремов получил более ста писем. Он собирается ответить на все в ближайшее время.

Сотрудники СИЗО-5 говорят, что к артисту началось паломничество. Неравнодушные приносят ему передачи, но Ефремов уже исчерпал месячный лимит в тридцать килограммов. Артист просит передать, что у него все нормально и он ни в чем не нуждается.

Другой член ОНК Марина Литвинович рассказала, что к Ефремову хорошо относится администрация изолятора, всячески помогая сориентироваться в местных правилах. Актер не выглядит подавленным и расстроенным, он знает, что с ним будет происходить, сообщает ТАСС.

Литвинович отметила, что можно исключить возможную потребность Михаила Ефремова в алкоголе в стенах СИЗО, поскольку ему это совершенно не нужно.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, защищавший артиста во время судебного процесса, раскрыл хитрый план. По его словам, чем больше Ефремов пробудет в СИЗО, тем лучше, поскольку сутки, проведенные там, засчитываются за полтора дня. Это означает, что уже через два года и четыре месяца можно подать на досрочное освобождение актера.