Переживем и эту неприятность: опубликованы письма Ефремова из СИЗО

С 8 сентября Михаил Ефремов находится в СИЗО-5. Неравнодушные к судьбе артиста пишут ему письма и приносят передачи. Сейчас у актера много свободного времени, потому он имеет возможность отвечать своим поклонникам.

StarHit опубликовал несколько писем Михаила Ефремова. Судя по всему, артист не унывает и верит в то, что все еще наладится. Например, некой Марии актер пишет, что у него все будет хорошо рано или поздно, кроме того, он обещает держаться.

Еще в одном письме Ефремов отмечает, что переживать и волноваться за него не нужно, поскольку у него все нормально. "Переживем и эту неприятность", — пишет артист, обращая внимание на то, что все проходит.

В одном из писем Михаил Ефремов не обошел стороной и своего экс-адвоката Эльмана Пашаева. По словам актера, все тайное рано или поздно становится явным. Он уверен в том, что его дело резонансное, показательное, потому ничего плохого с ним быть не должно. "Будем молиться, ждать, надеяться и верить", — отмечает актер.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что в России нужно создать тюремный театр. Кроме того, артист выразил желание отбывать наказание в Чувашии, поскольку там его корни.