Эльман Пашаев обжаловал приговор Михаилу Ефремову

Защита Михаила Ефремова обжаловала вынесенный артисту приговор. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. В настоящее время артист находится в СИЗО-5.

Эльман Пашаев рассказал, что уже подал краткую апелляционную жалобу, сообщает ТАСС.

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали об условиях содержания Ефремова в СИЗО. По словам члена ОНК Бориса Клина, артист не имеет претензий. В его камере есть телевизор, электрочайник, чай. Артист содержится не один — с ним находятся "два приятных соседа, оба Сергеи", отметил Клин.

Член ОНК также рассказал, что Ефремов выглядит вполне спокойным. На ужин у него была вареная селедка с пюре. Такого питания артист не боится, поскольку служил в армии.

Также Ефремов намерен прочитать заключенным пьесу Ивана Охлобыстина "Пар", сообщает RT.

Ранее сообщалось, что артист уже познакомился с начальником СИЗО-5 и нашел с ним общий язык.