Ефремов нашел общий язык с начальником СИЗО и договорился с ним

Актер Михаил Ефремов уже познакомился с руководством СИЗО-5 и договорился, что прочитает сотрудникам изолятора пьесу. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По словам политического деятеля, Ефремов уже познакомился с начальником СИЗО и нашел с ним общий язык. Они договорились, что артист прочитает пьесу "Пар" для хозотряда, а также сотрудников исправительного учреждения. Литвинович отметила, что для Михаила Ефремова нашли полезное занятие, сообщает "Интерфакс".

Пьеса "Пар" была написана Иваном Охлобыстиным специально для артиста. Ее действие происходит в римских банях, а персонажи — жители древнего Рима. По словам Охлобыстина, Ефремов был увлечен пьесой и мечтал об ее постановке.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд вынес приговор артисту — 8 лет колонии общего режима.