Уважаемые в криминальной среде люди дали советы Ефремову, как себя вести на зоне

Вне зависимости от того, поедет ли Михаил Ефремов на зону в ближайшем будущем или все-таки выбьет себе отсрочку, ему теперь активно дают советы люди, так или иначе связанные с отечественной пенитенциарной системой. Вот, например, бывший следователь по особо важным делам, который сам побывал в роли заключенного, идет от обратного. Говорит, в колонии точно нельзя конфликтовать с соседями и администрацией, вести себя спесиво по отношению к другим зека, игнорировать работу и равнодушно относиться к здоровью. То есть рекомендует известному артисту вести, с одной стороны, спокойный и смиренный, а с другой, насколько это возможно, активный и общительный образ жизни. А также старательно проявлять "лучшие качества", выработанные на воле. Отсюда вполне логичный вывод о том, что осужденный – человек творческий – мог бы участвовать в тюремной самодеятельности. Или вообще стать худруком лагерного театра. Хотя есть у него и другие перспективы.

"Не стоит конфликтовать с соседями и администрацией̆, вести себя заносчиво и спесиво, равнодушно относиться к собственному здоровью", – говорит бывший следователь по особо важным делам СК РФ Андрей Гривцов.

Тем более от новой обстановки в уныние впасть легко – жизнь отрядная, одежда монотонная, да и стены не в цветочек, а с проволокой.

Многое, по словам людей знающих, будет зависеть от первых шагов актера на непривычной для него территории. Говорят: «кичиться» своей известностью не стоит.

"В арестантских понятиях есть основная черта – людское – поступать по-людски. Не должен выпендриваться. То же, что и на свободе – не нарываться, быть осторожным и вежливым, следить за каждым своим словом", – объясняет специалист по истории и субкультуре криминального мира России Александр Сидоров (Фима Жиганец).

Но даже если господин Ефремов станет тише воды, ему не избежать в первые месяцы пребывания в колонии повышенного внимания со стороны других заключенных, администрации.

"Их называют аварийщиками. Шоферы-аварийщики не были никакой униженной кастой. Мужики от сохи на время. Будут просить что-то изобразить, почитать рассказ, потравить тюремные байки, особенно, учитывая, что это мужское общество, о каких-то адюльтерах с актрисами", – говорит специалист по разрешению конфликтных ситуаций Михаил Орский.

Задача непростая – с одной стороны вроде как придется расположить к себе коллектив, а с другой – речевые потоки фильтровать. Но те, кто быт тюремный знает, убеждены: с блатными контактировать вряд ли много будет. Очутиться может в обществе так называемых "первоходов". Но даже среди такой публики надолго позабудет о неряшливом образе.

"Там принято соблюдать повышенную чистоплотность. И не приведи небо, если по-маленькому сходишь и руки не помоешь. Тебя зацыкает вся камера", – продолжает Орский.

Люди, как известно, привыкают ко всему. В том числе и к заслуженным артистам на соседней шконке. Градус внимания неуклонно будет спадать. И, освоившись, Михаил Ефремов скорей всего станет "одним из...". Соблюдающим распорядок дня, исполняющим обязанности и имеющим право работать.

"Даже если его запулят за Можай, камни он тесать и брусчатку зубилом делать не будет", – говорит писатель Михаил Бурляш.

Полет творческий в пространстве ограниченном администрации колоний всячески поддерживают. Создать на месте свой театр или стать частью труппы уже существующего – возможность появится.

"В каждой колонии есть отделы воспитательной работы, которые с удовольствием будут использовать его опыт, чтобы поднять рейтинг учреждения, где он будет отбывать наказание. Кто принимает активное участие в жизни учреждения, получает поощрения – свидания, посылки-бандероли", – говорит руководитель Автономной некоммерческой организации по социальной адаптации граждан "Опора наций" Михаил Сенкевич.

Главное, чтобы в этих посылках-бандеролях не было ничего запрещенного, ведь о пристрастии артиста к спиртному известно. И заключение для него, по мнению тех, кто на зоне бывал, – это шанс распрощаться с пагубной привычкой. Но если алкоголь каким-то образом снова попадет в организм актера, и об этом прознают в руководстве учреждения – шанс на условно-досрочное начнет стремительно таять.

"Важно – примерное поведение, компенсация вреда и обязательное исправление и хорошая характеристика со стороны колонии", – разъясняет ответственный секретарь ОНК по городу Москве Иван Мельников.

Есть версия, что отсидеть Ефремову придется минимум 6 лет. В связи с этим еще один звездный, и уже бывший арестант, Александр Кокорин, заявил, комментируя приговор: "Этот тяжелый путь нужно пройти с чистой совестью".



В прошлом представитель криминального мира, ныне пенсионер Михаил Орский дал несколько советов осужденному Ефремову: "Первое – уважать сокамерников и не кичиться своей известностью и избранностью. В камере с ним не будет блатных или придерживающихся понятий. Сидеть скорее всего он будет с первоходами-ботаниками. Для Ефремова срок – это шанс "отсохнуть" от водки и стать человеком".