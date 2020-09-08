"Мишка, ты ли это?": Шнуров посвятил Ефремову стих

Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное Михаилу Ефремову. В зарифмованных строках лидер группы "Ленинград" вспомнил моменты из прошлого, проведенные с артистом, а также выразил разочарование в нем.

В стихотворении Шнуров отметил, что ролей Ефремова уже не ждут. По словам музыканта, только ленивый "не пинал" и гражданина, и поэта.

"Бухали. Да. Были года", — написал Сергей Шнуров, обращая внимание на то, что в момент роковой аварии он мог быть рядом с Михаилом Ефремовым, но вовремя нажал на тормоза.

Во вторник, 8 сентября, артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима. В настоящее время Ефремов находится в СИЗО-5.