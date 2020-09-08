Не суд, а судилище: близкие Михаила Ефремова прокомментировали приговор

За громким делом актера Михаила Ефремова вся страна следила три месяца. Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал заслуженного артиста виновником смертельного ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы. Все подробности последнего судебного дня – в программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия 1".

Точка в этом деле еще не поставлена, считает Татьяна Захарова – родственница погибшего в ДТП с участием актера Сергея Захарова.

"Облегчения не чувствую, – призналась Захарова. – Если цирк и уедет от Пресненского суда, то клоун останется. Будет апелляция. Начнутся торги на уменьшение срока и компенсации".

По ее мнению, тюремного заключения недостаточно. По словам Татьяны Захаровой, видео с места аварии, на котором запечатлено, как Сергея Захарова достают из покореженного автомобиля, должно сниться Ефремову каждую ночь.

"Вот это и будет наказанием, а не колония, где ему создадут нормальные условия", – отметила родственница погибшего.

Первая жена Ефремова Елена Гольянова, в свою очередь, встала на защиту экс-супруга. По ее словам, ее бывший муж – человек честный: если заявил, что не помнит момент ДТП, значит, действительно не помнит. Поэтому, по ее словам, нужно провести дополнительное расследование. Ранее Ефремов отказывался признавать вину, ссылаясь на то, что ничего не помнит об аварии, но потом все же назвал себя виновным.

Подруга Ефремова Татьяна Беркович была в суде 8 сентября. Она призналась, что не ожидала такого приговора. Ефремов, по ее словам, выслушал приговор молча.

Беркович назвала суд над Ефремовым настоящим судилищем, в котором виновный был назначен заранее.

"Миша получил суд Линча", – считает Беркович.

Так или иначе, сторона обвинения назвала приговор Ефремову справедливым, потерпевших он тоже устроил. Также суд взыскал с Михаила Ефремова штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего – Виталия Захарова.

Как родные, близкие и знакомые Сергея Захарова готовились к вынесению приговора? Кто из коллег и друзей пришел поддержать Михаила Ефремова? Что творилось у здания суда во время вынесения приговора? Ответы – в программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым".