800 тысяч мало: потерпевший недоволен суммой компенсации от Ефремова

Старший сын водителя-курьера, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, разочарован размером начисленной судом компенсации за моральный вред в 800 тысяч рублей. Его адвокат заявил, что вопрос об обжаловании вердикта суда еще не решен. Виталий Захаров заявил к заслуженному артисту России гражданский иск в размере 7 миллионов 300 тысяч рублей.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщал ранее, что родственники погибшего в аварии на Садовом кольце водителя рассчитывали получить 100-150 миллионов рублей, напоминает "Интерфакс". При этом защитник актера пояснил, что предлагал родственникам погибшего деньги, но они рассчитывали, что больше получат по суду.

"Они глубоко ошибаются, требуя космических компенсаций, – отметил Пашаев. – Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч – миллион рублей".

Адвокат пояснил, что суды никогда не присуждают компенсацию более 700 тысяч рублей, но учитывая резонанс и четверых потерпевших сумма может быть увеличена до 800 тысяч рублей. Кроме того, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Гособвинение запрашивало для актера 11 из 12 максимальных лет лишения свободы. Михаилу Ефремову после освобождения также будет на три года запрещено управлять автотранспортными средствами.

Поддержать Ефремова в суд на вынесение приговор пришли Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Дмитрий Быков, а также супруга актера Софья и сестра Анастасия.

Приговор Михаил Ефремов принял без слов и эмоций. Он только подставил запястья под наручники, которые на него надели в здании суда. Из зала судебных заседаний он доставлен в московское СИЗО, где проведет время до вступления приговора в силу. В срок наказания было зачтено время, проведенное им под домашним арестом. Таким образом срок пребывания в колонии уже сократился до 7 лет и чуть более 10 месяцев. По комментариям юристов, актер сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, если подаст соответствующее прошение после отбытия половины срока.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургонов курьерской службы. Водитель фургона был госпитализирован, но скончался в больнице. В крови Михаила Ефремова при освидетельствовании были обнаружены алкоголь, снотворное, а также следы наркотических веществ.

Михаил Ефремов предлагал оплатить семье погибшего похороны и другие расходы, но родственники Сергея Захарова от этого предложения отказались и даже выбросили с могилы погибшего венок от имени Ефремова.