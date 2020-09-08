Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы признал виновным актера Михаила Ефремова по делу о смертельной аварии в центре Москвы.

Судья Елена Абрамова постановила, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека.

На прошлой неделе прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима (это почти максимальный срок по данной статье), запрет на три года садиться за руль и 500 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего водителям.

Адвокат Эльман Пашаев просил о "справедливом приговоре", но без колонии. Он указывал на смягчающие обстоятельства – малолетних детей, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (в общей сложности на символические 3 рубля). При этом он заявил, что намерен обжаловать приговор, если он будет обвинительным.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своей машине Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном на базе Lada Granta. Водитель-курьер Сергей Захаров скончался через несколько часов в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.