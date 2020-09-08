Пока Ефремову оглашают приговор, у суда шаманят его поклонники

Около здания Пресненского суда Москвы, где проходит оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову за нарушение общественного порядка задержаны несколько человек.

"По нашей информации задержаны два человека за нарушение порядка", – сказали "Интерфаксу" в суде.

Отмечается, что задержанные пытались развести огонь, проводя какие-то обряды. По некоторым данным, над фотографиями самого Ефремова и адвоката потерпевших Добровинского камлал, как он сам себя назвал, черный маг в шляпе и плаще.

Ранее во вторник суд признал Ефремова виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщалось, 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади автомобиль актера Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном Lada, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм.

Экспертиза показала, что в момент случившегося артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По данным следствия, машина Ефремова была исправна.