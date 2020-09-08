На выходе из дома Ефремова встретил вязаный поросенок

На заседание Пресненского суда Москвы, на котором будет оглашен приговор по делу о смертельном ДТП, актер Михаил Ефремов отправился без вещей. Он покинул квартиру в Плотниковом переулке в сопровождении сотрудников ФСИН, одетый в джинсы, рубашку и пиджак. С собой у него была только папка с бумагами.

Актеру у его дома собрались поддержать поклонницы. Одна из них была в футболке с портретом заслуженного артиста России, а другая принесла розового вязанного поросенка. Его она собирается подарить. Но не Ефремову, а адвокату потерпевших Александру Добровинскому. ТАСС сообщает, что поклонницы в поддержку Ефремова включали песни. Они считают его невиновным в аварии и надеются на оправдание или в крайнем случае наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Заседание суда началось 8 сентября в 11 часов. К Пресненскому суду стянуты дополнительные наряды полиции. У здания собрались журналисты. Никаких акций в поддержку Ефремова у суда нет. Также здесь нет и его противников.

Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы за ДТП 8 июня на Садовом кольце Москвы. Jeep Grand Cherokee актера выехал на встречную полосу недалеко от здания МИД России и столкнулся с развозным фургоном на базе Lada Granta. Водитель-курьер машины службы доставки скончался через несколько часов после аварии в больнице. В крови Михаила Ефремова при освидетельствовании был обнаружен, алкоголь, следу снотворного и наркотиков – марихуаны и кокаина.

Гособвинение запросило для актера Ефремова 11 лет колонии общего режима. Если актера приговорят к реальному сроку, то он будет взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО. Сам Ефремов убежден, что ему "десятку точно дадут". Защита актера рассчитывает на любое наказание, кроме лишения свободы.