Получил бы 4 года условно: Добровинский указал на ошибки Пашаева

Адвокат Александр Добровинский, защищающий потерпевшую сторону по делу Михаила Ефремова, рассказал, как артист мог бы избежать тюрьмы. По словам юриста, обвиняемому нужно было проверить сердце.

Добровинский отметил, что если бы защищал Ефремова, то первым делом отправил бы его на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Адвокат обратил внимание на то, что у алкоголиков слабое сердце, а мышца тоненькая, "как тряпочка". Таким образом, защита артиста могла бы доказать, что у Михаила Ефремова в момент аварии был микроинфаркт.

Актеру оставалось бы только признать вину, отметил Добровинский. Он считает, что в таком случае Ефремову дали бы четыре года условно, сообщает "Комсомольская правда".

Адвокат потерпевших также считает, что Эльман Пашаев, защищающий артиста, вел себя неправильно на протяжении всех заседаний. Например, ему не стоило оскорблять семью погибшего. Александр Добровинский отметил, что защита Ефремова сосредоточилась на другом, а именно попала во все ловушки, которые расставил он сам. "Многое я делал специально. Вот в этом и есть работа адвоката", — подчеркнул Добровинский.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор Ефремову — 8 лет колонии общего режима. Такое наказание артист понесет за аварию, которую учинил в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погиб водитель Сергей Захаров.