Свидетелей по делу Ефремова хотят привлечь за ложные показания

Свидетели, которые давали показания в пользу актера Михаила Ефремова, признанного виновником смертельного ДТП, могут попасть под следствие. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Там три свидетеля, которые ничем не могли подтвердить свои слова, были названы, по-моему, лжесвидетелями, – сказал Добровинский в интервью радиостанции "Москва FM". – Думаю, что это просто так не останется".

По словам Доборвинского, он обсудит ситуацию со своими клиентами и обратится в правоохранительные органы. Если следствие покажет, что они давали ложные показания и суд признает их виновными, участникам процесса грозит наказание в виде штрафа или общественных работ.

Ранее 8 сентября суд признал Ефремова виновным и приговорил к 8 годам заключения в колонии общего режима.

ДТП с участием актера случилось 8 июня. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон Lada. Водитель "Лады" Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице. Впоследствии экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, также у него в организме обнаружили следы наркотиков.

Ефремов сначала признал вину, потом отказался от признания, ссылаясь на то, что ничего не помнит. Защита строилась на том, что актер был в машине не один, за рулем был кто-то другой. Об этом же говорили свидетели, однако суд их показаниям не поверил. В итоге сам артист признал себя виновным.