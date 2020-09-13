Новая интрига в деле Ефремова

8 сентября был оглашен приговор артисту Ефремову, который под парами алкоголя и наркотиков – и то, и другое найдено в крови – вывел свой джип по Садовому кольцу на встречку и совершил смертельное ДТП. Сам артист при этом не пострадал. Пресненский суд Москвы определил за это преступление 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. То есть это не колония-поселение, а то, что в народе называется "зона". Пока артист Ефремов пребывает на карантине в СИЗО и в десятидневный срок после приговора может подать через адвоката апелляцию. С адвокатом, правда, у Ефремова не сложилось. Впрочем, и к адвокату пострадавшей стороны у Минюста тоже есть претензии. К обоим.

Стандартная камера изолятора №5. Есть холодильник, телевизор. Михаил Ефремов предпочитает смотреть футбол. Вот на такой же кровати артист отдыхает. Здесь, как видно, полка для хранения продуктов и настольные игры: шахматы, домино, нарды.

В московский изолятор "Водник" Михаила Ефремова доставили после оглашения обвинительного приговора. Актера осмотрели медики, взяли анализы и на время поместили в карантинный блок. С артистом уже пообщался начальник СИЗО Денис Папуша.

"Разрешено получать посылки, передачи от родственников, писать и получать письма. Разрешены телефонные звонки и краткосрочные свидания. Но это только с разрешения органа, за кем они числятся: следствие или суд", – пояснил Папуша.

По расписанию – посещение спортзала, библиотеки. Раз в неделю – баня. Восемь шагов вдоль, шесть – поперек – маршрут Михаила Ефремова по прогулочному дворику. На свежий воздух актера выводят раз в сутки. На час. Вместо неба в клеточку – вид на навес от дождя.

Ефремов уже переведен в общую камеру. Из четырех спальных коек в ней заняты три. Сокамерники актера – обвиняемые в торговле наркотиками и превышении должностных полномочий. Одному – 44 года, второму – 43.

"Отношения с сокамерниками у него отличные. Они даже договорились ходить в спортзал", – рассказала Ева Меркачева, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Альбомы со старыми снимками – память о младшем брате Сергее Захарове, погибшем в том ДТП. В родительский дом на окраине села Кузьминское Рязанской области он приезжал каждые выходные, чтобы навестить маму.

"Осознание того, что больше не увидишь Сергея, оно как-то не приходит, кажется, что это все происходило не с нами. Кажется, сейчас проснешься, кошмар закончится, все будет по-старому. Я думаю подавать иск гражданский. И сколько не за себя, а от имени мамы. Фактически больше всех пострадала она", – сказал Валерий Захаров, брат погибшего Сергея Захарова.

8 июня актер выехал на полосу встречного движения и на скорости 90 километров в час протаранил автомобиль "ВИС". Водитель фургона Сергей Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.

Инспектор ДПС Сергей Иванов первым прибыл на место ДТП. "Михаил Ефремов надул 0,124 промилле. Но визуально – не подходило вообще. Усомнились в его состоянии. Было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился, проследовали в медучреждение. И там уже тест показало 1,23 промилле у него, – отметил Иванов. – Это очень много".

Следователь по резонансному уголовному делу Алексей Мишуров рассказал нам, что первом допросе Михаил Ефремов дал признательные показания. Заявил: раскаивается и желает загладить вред потерпевшим. Но потом позицию изменил.

"При дальнейшем допросе отказ Михаила Ефремова от признания вины в содеянном я не могу объяснить, не знаю, чем он мотивирован. Это избранная линия защиты, на которую он имеет право как обвиняемый. Он мог заявлять, в принципе, любую версию произошедшего, и мы как органы предварительного следствия должны были эту версию проверять", – пояснил Мишуров.

А версии множились. О неисправности машины, воздействии на электронику джипа хакеров, да и вообще за рулем сидел другой человек.

Адвокат актера Эльман Пашаев приглашал в суд весьма странных свидетелей: слепого на один глаз Александр Кобеца и судимого за побои Андрея Гаева. В своих показаниях псевдоочевидцы аварии утверждали: в момент столкновения Ефремов находился на пассажирском месте внедорожника.

"Стороной защиты Михаила Ефремова уже на стадии судебного следствия были представлены лица, которые дали показания, противоречащие данным, полученным на стадии предварительного расследования. В случае установления факта дачи заведомо ложных свидетельских показаний выделить в отношении указанных лиц материалы для проведения дополнительной проверки и привлечении указанных лиц к ответственности", – заявил Игорь Кружилин, замначальника следственной части ГСУ ГУ МВД РФ по Москве.

Моторный отсек серьезно поврежден, на кузове еще остался дактилоскопический порошок, в салоне разбросаны автомобильные пропуска на футбол. Джип актера Ефремова стал одним из основных вещественных доказательств по делу.

При столкновении в салоне джипа актера сработали две передние подушки безопасности: это не говорит о том, что в машине находился пассажир – таковы особенности конструкции автомобиля. Для проведения исследования экспертами была срезана подушка из рулевого колеса. Именно на ней были обнаружены биологические следы исключительно Михаила Ефремова.

14 громких судебный заседаний с переполненными судебными залами, шумными группами поддержки на улице – и вот финал. "Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", – произносит судья. На Михаила Ефремова надевают наручники, к зданию суда экстренно привозят сумку с вещами, которые артист не взял на процесс, после чего доставляют актера на автозаке в СИЗО. И первое сообщение из изолятора: Ефремов в услугах адвоката Пашаева больше не нуждается.

"От меня отказаться невозможно. Я свою работу закончил в суде первой инстанции, соглашение истекло. Осталась апелляционная жалоба. До приговора я говорил: Ефремову дадут 7-8 лет. Ефремов слышал. Чем подставил?" – недоумевает Пашаев.

Ни одно заседание по этому делу не обходилось без яркого перфоманса от адвокатов сторон. Смена одного элитного автомобиля на другой, лихие заезды на самокате, оскорбления и обвинения во лжи, нападки на журналистов.

На нарушение профессиональной этики обратили внимание в Министерстве юстиции России. Соответствующие представления уже направлены ведомством в адвокатские палаты, в которых состоят Пашаев и Добровинский.

"В отношении адвоката Пашаева Минюст России просит прекратить его статус, в отношении адвоката Добровинского – возбудить дисциплинарное производство", – заявил Роман Рябый, директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ.

С 8-летним сроком Михаил Ефремов не согласился и уже обжаловал приговор. Столько лет за такие преступления дают нечасто. Вот данные судебного департамента при Верховном суде России за прошлый год. По части 3 и 4 статьи 264 Уголовного кодекса осуждены 3177 человек. Из них условно – 1231. Срок от пяти до восьми лет получили 36 человек. И лишь один – свыше восьми.

Известный адвокат Анатолий Кучерена считает, что защитники должны следовать главному принципу врачей "не навреди". "На кону судьба человека. Мы всегда должны помнить о том, что любые какие-то наши действия, непрофессиональные действия могут ухудшить положение нашего подзащитного. И это принципиально важный вопрос", – подчеркнул Кучерена.

Споры о назначенном артисту наказании продолжаются. Одни считают приговор справедливым. Пьяный за рулем – потенциальный убийца. Другие – чрезмерно жестким, учитывая личность Михаила Ефремова.

"В этой истории могут быть две жертвы, а не одна. Зная Мишу, зная его возраст, состояние здоровья, "спортивность", вообще зная его, я понимаю, что 8 лет для него – это чрезмерный срок", – отметил кинорежиссер Сергей Урсуляк.

"Да, есть черное, есть эта трагедия. И она навсегда останется. Есть человек, который мог бы жить и которого нет. Есть черное. Но есть и светлое в жизни Ефремова, которое этому предшествовало, в жизни, которая последует дальше. Жизнь на этом не заканчивается. И я верю, что у него хватит сил вернуться и работать, быть полезным", – сказал Никита Высоцкий, режиссер, актер, друг Ефремова.

Из колонии актер сможет выйти лишь после отбытия половины срока. Таковы условия УДО для пьяных виновников аварий с жертвами. Пока Михаил Ефремов не собирается в колонию. До момента рассмотрения апелляции артист останется в СИЗО. С каким адвокатом Ефремов начнет сотрудничество – одна из интриг, наверное, одного из самых громких процессов над публичной персоной.