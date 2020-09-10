Без Ефремова: кто заменит осужденного артиста в спектаклях и фильмах

Никто не может сыграть то, что играл Ефремов в "Амстердаме", так замечательно, неправдоподобно и убедительно. А ведь были и другие спектакли в "Современнике". И сериалы в разгаре сьемок. Что делать режиссерам без Ефремова? Готовиться к финансовым потерям?

Ужинал варёной селёдкой с картофельным пюре, на завтрак – получил овсяную кашу. Первую ночь провёл без сна: смотрел футбол по телевизору. И в целом – на условия не жалуется. Так в Общественной наблюдателей комиссии прокомментировали состояние Михаила Ефремова.

Артист, как сообщается, "быстро освоился в СИЗО, не выглядит сломленным". И даже готов разыграть по ролям новую пьесу своего друга – Ивана Охлобыстина – специально для хозотряда и сотрудников следственного изолятора. Получил на это специальное разрешение. То есть, от творчества не отказывается.

Что, конечно, только в плюс его нынешним зрителям, которые хотят приобщиться к театральной культуре – пусть даже и за решёткой. Но с другой стороны – непонятно, как теперь быть тем, кто привык к Ефремову и проявлениям его таланта на сцене московского "Современника".

Да и судьба самих по себе спектаклей, где был занят осуждённый, пока не ясна. А много ли постановок с его участием в текущем репертуаре театра, и найдётся ли замена одной из главных звёзд? Не секрет ведь, что зритель часто шёл в "Современник" именно на Ефремова.

В "Современнике" актер был задействован в нескольких спектаклях. Один из них – "Амстердам". Где играл далеко не толерантного и крепко пьющего персонажа. Другой – "Анархия". Там роль лидера панк-группы Билли Выкидыша.

"Шли на самого Ефремова и на ту компанию, которую он собирал, и тех актеров, с которыми он работал. И Дроздова, Певцов. У нас ходят на это традиционно", – отметила Елена Карась, театральный критик, доцент кафедры истории театров России ГИТИСа, эксперт "Золотой маски".

Третий – "Не становись чужим". На сцене артист перевоплощался в грубияна-мясника, который держит в ежовых рукавицах всю свою семью. Эти три постановки, особенно "Амстердам", были весьма интересны зрителям, собирали полные залы.

"Амстердам" – один из самых продаваемых в репертуаре "Современника". Что касается "Анархии" и "Амстердама" – не верю, что кто-то сможет заменить Ефремова, тем более в случае с "Анархией" – тут постановка Сукачева, который ставит спектакль на Ефремове", – уверен Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства.

Истина в этой ситуации, наверняка, уж точно не дороже друга, а значит и на возможную рокировку Сукачев вряд ли согласится. В итоге – театр с большой долей вероятности теряет все эти постановки.

"Это довольно серьезная потеря, даже не знаю в каком паритетном соотношении, морально и экономическом, потому что спектаклей было три, где он участвовал как артист, и один – как режиссер", – полагает Марина Райкина, редактор отдела литературы и искусства газеты "Московский комсомолец".

Помимо театральных, у Ефремова в последнее время были несколько экранных проектов. Актер снимался в сериале "Вампиры средней полосы", премьера которого была запланирована на конец 2020. Но съемки приостановили из-за пандемии. И команде, возможно, придется переснимать часть сцен.

"Если часть сериала и фильма отснята и придется заменять артиста, потому что Миши не будет – это финансовый риск. Либо проект замораживать и хоронить, либо переделывать и прочее", – поясняет Давид Шнейдеров, кинокритик.

Занятно, но в пилотной серии роль эдакого вампирского старейшины играл Юрий Стоянов. Его-то позже и заменили на Ефремова. Теперь, видимо, придется возвращаться к первоначальному варианту или вовсе замораживать проект.

Никаких изменений не претерпел фильм "Вратарь Галактики", где у артиста прописана роль. В разгар процесса даже звучали предложения вырезать сцены с участием Ефремова. Но режиссер такие инициативы отверг.

К потерям финансовым и репутационным оказались наиболее чувствительны те, кто работал с Ефремовым на съемочной площадке сериала и в театре. И главный вопрос – захотят ли те, кто пострадал от этой истории, сотрудничать с актером в будущем?